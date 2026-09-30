Рязанская область вошла в топ-5 регионов по числу объектов культурного наследия
В реестр внесены данные о 180 рязанских ОКН. По этому показателю область уступает Санкт-Петербургу (в реестр внесено 1811 ОКН), Вологодской области (223 ОКН), но обгоняет Тульскую область (165 ОКН) и Ингушетию (159 ОКН).
Рязанская область вошла в топ-5 регионов по числу объектов культурного наследия федерального значения, внесённых в единый госреестр недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.
В реестр внесены данные о 180 рязанских ОКН. По этому показателю область уступает Санкт-Петербургу (в реестр внесено 1811 ОКН), Вологодской области (223 ОКН), но обгоняет Тульскую область (165 ОКН) и Ингушетию (159 ОКН).