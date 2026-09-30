Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
16°
Чтв, 01
14°
Птн, 02
10°
ЦБ USD 84.43 0.02 30/09
ЦБ EUR 96.06 -0.19 30/09
Нал. USD 85.30 / 84.95 30/09 13:50
Нал. EUR 98.05 / 98.40 30/09 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
24 минуты назад
82
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
Вчера 15:50
617
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
Вчера 14:54
445
Масштабный проект «Окская стрелка» в Борках: первые этапы благоустройс...
Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки ста...
Вчера 12:40
866
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанке назначили срок за кражу 80 тысяч с карты знакомого
Вступил в законную силу приговор Московского райсуда Рязани в отношении женщины, похитившей деньги с банковского счёта знакомого. Об этом сообщили в суде. В марте 2026 года мужчина передал знакомой кредитную карту и сообщил ей ПИН-код, чтобы она сходила в магазины. Воспользовавшись картой, женщина сняла наличные и оплачивала покупки, на которые владелец разрешения не давал. Всего она похитила 79 тысяч 799 рублей 39 копеек. Суд признал женщину виновной в краже с банковского счёта, причинившей значительный ущерб гражданину. Она полностью признала вину. Ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Вступил в законную силу приговор Московского райсуда Рязани в отношении женщины, похитившей деньги с банковского счёта знакомого. Об этом сообщили в суде.

В марте 2026 года мужчина передал знакомой кредитную карту и сообщил ей ПИН-код, чтобы она сходила в магазины. Воспользовавшись картой, женщина сняла наличные и оплачивала покупки, на которые владелец разрешения не давал. Всего она похитила 79 тысяч 799 рублей 39 копеек.

Суд признал женщину виновной в краже с банковского счёта, причинившей значительный ущерб гражданину. Она полностью признала вину. Ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.