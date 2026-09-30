Рязанке назначили срок за кражу 80 тысяч с карты знакомого

Вступил в законную силу приговор Московского райсуда Рязани в отношении женщины, похитившей деньги с банковского счёта знакомого. Об этом сообщили в суде. В марте 2026 года мужчина передал знакомой кредитную карту и сообщил ей ПИН-код, чтобы она сходила в магазины. Воспользовавшись картой, женщина сняла наличные и оплачивала покупки, на которые владелец разрешения не давал. Всего она похитила 79 тысяч 799 рублей 39 копеек. Суд признал женщину виновной в краже с банковского счёта, причинившей значительный ущерб гражданину. Она полностью признала вину. Ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Вступил в законную силу приговор Московского райсуда Рязани в отношении женщины, похитившей деньги с банковского счёта знакомого. Об этом сообщили в суде.

В марте 2026 года мужчина передал знакомой кредитную карту и сообщил ей ПИН-код, чтобы она сходила в магазины. Воспользовавшись картой, женщина сняла наличные и оплачивала покупки, на которые владелец разрешения не давал. Всего она похитила 79 тысяч 799 рублей 39 копеек.

Суд признал женщину виновной в краже с банковского счёта, причинившей значительный ущерб гражданину. Она полностью признала вину. Ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.