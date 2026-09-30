Рязанцев предупредили о переходе автобуса № 22 на зимнее расписание

С 1 октября 2026 года автобус № 22 «площадь Театральная — посёлок Солотча» переходит на зимнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе «МУП города Рязани „УРТ“». Согласно опубликованному графику, движение по маршруту будет осуществляться ежедневно. От остановки «Пл. Театральная» первый рейс отправится в 04:55, а последний — в 22:00. От остановки «Сан. Старица» первый автобус уходит в 05:50, последний — в 22:46. В течение дня предусмотрены многочисленные рейсы, интервалы между которыми варьируются в зависимости от времени суток.

С 1 октября 2026 года автобус № 22 «площадь Театральная — посёлок Солотча» переходит на зимнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе «МУП города Рязани „УРТ“».

Согласно опубликованному графику, движение по маршруту будет осуществляться ежедневно. От остановки «Пл. Театральная» первый рейс отправится в 04:55, а последний — в 22:00. От остановки «Сан. Старица» первый автобус уходит в 05:50, последний — в 22:46.

В течение дня предусмотрены многочисленные рейсы, интервалы между которыми варьируются в зависимости от времени суток.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с полным расписанием и планировать свои поездки с учётом нового зимнего графика.