Рязанцам напомнили, как получить компенсацию за оплату жилья и ЖКУ

Жители Рязанской области могут подать заявление на компенсацию расходов за жильё и коммунальные услуги на Госуслугах. Размер компенсации зависит от категории получателя. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим льготным категориям могут компенсировать 50% расходов. Малообеспеченные многодетные семьи и ветераны труда Рязанской области получают компенсацию в размере 30%, добровольные пожарные — 20%. Большинство необходимых документов органы соцзащиты запрашивают самостоятельно. Некоторые документы нужно предоставить заявителю. Например, удостоверения личности, квитанции об оплате ЖКУ и сведения об отдельных видах дохода.

Жители Рязанской области могут подать заявление на компенсацию расходов за жильё и коммунальные услуги на Госуслугах. Об этом сообщили на сайте министерства труда и соцзащиты по региону.

Также оформить её можно в отделе социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.

Размер компенсации зависит от категории получателя. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим льготным категориям могут компенсировать 50% расходов. Малообеспеченные многодетные семьи и ветераны труда Рязанской области получают компенсацию в размере 30%, добровольные пожарные — 20%.

Большинство необходимых документов органы соцзащиты запрашивают самостоятельно. Некоторые документы нужно предоставить заявителю. Например, удостоверения личности, квитанции об оплате ЖКУ и сведения об отдельных видах дохода.

С начала 2026 года компенсацию получили 207 тысяч 792 жителя области. Узнать об условиях её назначения можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-0001.