При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
Самолет Ту-95 потерпел крушение в безлюдной местности Амурской области во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщила информационная служба «Вести» со ссылкой на Минобороны России. Шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы. По данным ведомства, самолет летел без боекомплекта. Для выяснения обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия Военно-космических сил России.
Самолет Ту-95 потерпел крушение в безлюдной местности Амурской области во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщила информационная служба «Вести» со ссылкой на Минобороны России.
Шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы. По данным ведомства, самолет летел без боекомплекта.
Для выяснения обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия Военно-космических сил России.