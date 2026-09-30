Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В 2027 году доходы бюджета запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, в 2028-м — 45,8 трлн, в 2029-м — 48,6 трлн рублей. Согласно базовому прогнозу, в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%. Прожиточный минимум на душу населения увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 28 935 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В 2027 году доходы бюджета запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, в 2028-м — 45,8 трлн, в 2029-м — 48,6 трлн рублей. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно базовому прогнозу, в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%. Прожиточный минимум на душу населения увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 28 935 рублей.

В проекте бюджета предусмотрено более 7 трлн рублей на здравоохранение в 2027 году. На развитие инфраструктуры образования планируют направить свыше 100 млрд рублей. На реализацию нацпроектов техлидерства и развитие инфраструктуры в 2027—2029 годах предусмотрено 6,4 трлн рублей, еще около 19 трлн рублей зарезервировано на мероприятия национальных проектов.

Продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будут индексировать с учетом инфляции. В 2027 году также вырастут пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Общий «детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить 29 904 рубля. Страховые пенсии планируют повышать дважды: с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.