После рейда в Дягилеве 25 человек доставили в отдел полиции

В Дягилеве прошёл профилактический рейд полиции с участием Росгвардии и специалистов коммунальных служб. В отдел доставили 25 человек для проверки и проведения необходимых процедур. Специалисты выявили три незаконные врезки в водопровод и подключение дома к газопроводу. Ущерб водоснабжающей организации оценили в 1,5 млн рублей, долг за газ в пяти домах составил около 200 тысяч. Незаконные подключения демонтировали, по нарушениям составили акты.

Сотрудники полиции провели профилактический рейд в микрорайоне Дягилево Московского района Рязани. В мероприятии также участвовали бойцы спецназа Росгвардии и специалисты организаций водо- и газоснабжения.

Отмечается, что рейд направлен на выявление и предупреждение правонарушений. В полицию доставили 15 человек, которых ведомство отнесло к цыганскому этносу, и 10 иностранных граждан — для проверки на возможную причастность к ранее совершённым противоправным деяниям. С ними провели фотографирование, дактилоскопирование и другие процедуры.

Во время рейда специалисты выявили три незаконные врезки в водопровод. Ущерб организации водоснабжения оценили в 1,5 млн рублей. Кроме того, газовики обнаружили незаконное подключение одного дома к газопроводу и задолженность за газ у жителей пяти домов. Общая сумма долга составила около 200 тысяч рублей.

Незаконные подключения демонтировали. По выявленным нарушениям составили акты для дальнейшего привлечения виновных к административной ответственности.