Осенний опен-эйр «Симфония загородной жизни» от «Мармакс» впервые прошёл в резиденции «Поляна»

Как сообщает пресс-служба девелоперской компании «Мармакс», 26 сентября на площадке загородной резиденции «Поляна» состоялся первый осенний опен-эйр «Симфония загородной жизни».

Как сообщает пресс-служба девелоперской компании «Мармакс», 26 сентября на площадке загородной резиденции «Поляна» состоялся первый осенний опен-эйр «Симфония загородной жизни». Мероприятие объединило около 1000 гостей, которые наполнили пространство музыкой, общением и атмосферой загородного отдыха.

Концепция фестиваля соединила архитектуру, дизайн, моду, гастрономию и искусство. На территории резиденции работали маркет локальных брендов и гастрономическая зона, проходили творческие встречи и лекции, звучали диджей-сеты и живая музыка. Музыкальное сопровождение в течение дня обеспечивал DJ Kuprikov. Центральным событием стало выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова, открывшее программу фестиваля. Интерактивный проект из Санкт-Петербурга «Хор на весь Двор» вовлёк гостей в общий музыкальный перформанс.

В образовательной части программы партнёры «Мармакс» — эксперты по созданию гармоничных пространств — рассказали об актуальных интерьерных решениях и принципах современного ландшафтного дизайна. Ярким акцентом стал модный показ, подготовленный галереей российских брендов Niche и женским клубом эстетики и стиля «Стильный Повод» Юлии Грешниковой: пространство резиденции превратилось в подиум, где современная мода встретилась с архитектурой загородной жизни.

При поддержке Федерации воздухоплавания Рязанской области для гостей организовали привязные полёты, позволившие увидеть резиденцию с высоты. Также участники посетили экскурсии по таунхаусам, оценили планировки и благоустройство территории, а после экскурсий приняли участие в розыгрыше подарков от «Мармакс» и партнёров компании.

В «Мармакс» отметили, что масштабные события, сопровождающие ключевые этапы развития компании, стали частью её фирменного стиля. Первый фестиваль загородной жизни под открытым небом продолжил эту традицию в новом формате, объединив эстетику, высокий уровень организации и внимание к деталям. Компания формирует вокруг своих проектов особую культуру и сообщество, предлагая современные форматы отдыха и общения.