Онкологи приняли более 50 пациентов в Ряжском и Скопинском округах
Специалисты Рязанского онкологического диспансера провели выездные консультации в Ряжском и Скопинском округах. Приемы прошли на базе центров амбулаторной онкологической помощи в Ряжской и Скопинской районных больницах. Об этом сообщили в Областном клиническом онкологическом диспансере. Онкологи осмотрели более 50 пациентов. У некоторых жителей выявили подозрение на злокачественные новообразования. Для уточнения диагноза специалисты провели диагностическую биопсию. Всех пациентов записали на дополнительное обследование в поликлинику онкологического диспансера.
Специалисты Рязанского онкологического диспансера провели выездные консультации в Ряжском и Скопинском округах. Приемы прошли на базе центров амбулаторной онкологической помощи в Ряжской и Скопинской районных больницах. Об этом сообщили в Областном клиническом онкологическом диспансере.
Онкологи осмотрели более 50 пациентов. У некоторых жителей выявили подозрение на злокачественные новообразования. Для уточнения диагноза специалисты провели диагностическую биопсию.
Всех пациентов записали на дополнительное обследование в поликлинику онкологического диспансера.
Следующий выезд онкологов запланирован на 6 октября. Прием пройдет на базе Центра амбулаторной онкологической помощи Шиловской ЦРБ.
Фото: Областной клинический онкологический диспансер.