Новые сроки ожидания врачей и обследований установили по ОМС

Терапевта, педиатра или врача общей практики должны принять максимум за 24 часа после обращения. На неотложную помощь в поликлинике отводится до двух часов, а консультацию специалиста можно ждать не больше 14 рабочих дней. Те же 14 рабочих дней установлены для КТ, МРТ и ангиографии. Рентген, УЗИ, маммографию, лабораторные и другие исследования также должны проводить в установленные сроки. При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание правила строже. Специалист должен принять пациента за три рабочих дня, а необходимые обследования провести максимум за семь.

Новые сроки ожидания врачей и обследований установили по ОМС. Об этом пишет «Лента. ру».

Терапевта, педиатра или врача общей практики должны принять максимум за 24 часа после обращения. На неотложную помощь в поликлинике отводится до двух часов, а консультацию специалиста можно ждать не больше 14 рабочих дней.

Те же 14 рабочих дней установлены для КТ, МРТ и ангиографии. Рентген, УЗИ, маммографию, лабораторные и другие исследования также должны проводить в установленные сроки.

При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание правила строже. Специалист должен принять пациента за три рабочих дня, а необходимые обследования провести максимум за семь.