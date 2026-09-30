НАТО получило предупреждение России о возможном применении ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс получил предупреждение от России о возможном применении всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. Об этом сообщает Reuters. «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо», — сказал Рютте. По его словам, содержание документа примерно соответствует заявлениям, которые российская сторона ранее делала публично.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс получил предупреждение от России о возможном применении всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. Об этом сообщает Reuters.

«Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо», — сказал Рютте.

По его словам, содержание документа примерно соответствует заявлениям, которые российская сторона ранее делала публично.

Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом, и заявил, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия.

Ранее российское посольство в Ирландии предупреждало о последствиях возможной изоляции Калининградской области. С аналогичными заявлениями выступали российские дипломатические представительства в Бельгии и Великобритании.