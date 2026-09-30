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Над Рязанью сбили БПЛА за ночь
Об этом сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что с 20:00 29 сентября до 8:00 30 сентября силами ПВО перехвачены всего 384 беспилотника. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Над Рязанью сбили БПЛА за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что с 20:00 29 сентября до 8:00 30 сентября силами ПВО перехвачены всего 384 беспилотника.

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.