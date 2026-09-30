Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии
Минздрав России зарегистрировал отечественную аллерговакцину «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце березы, а также сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом пишет РИА Новости. «Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный», — подчеркнули в Минздраве. Рекомбинантную вакцину разработали специалисты Института аллергологии и иммунологии ФМБА России. Препарат предназначен для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней перекрестной пищевой аллергии.
Минздрав России зарегистрировал отечественную аллерговакцину «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце березы, а также сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом пишет РИА Новости.
«Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный», — подчеркнули в Минздраве.
Рекомбинантную вакцину разработали специалисты Института аллергологии и иммунологии ФМБА России. Препарат предназначен для профилактики аллергии на пыльцу березы и связанной с ней перекрестной пищевой аллергии.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала РИА Новости, что российская вакцина показала высокую безопасность и хорошую переносимость.