Минцифры разработало третий пакет мер против мошенников
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект третьего пакета мер, направленных на борьбу с мошенниками. В него входят следующие инициативы: Создание базы данных участников мошеннических схем — тех, кто предоставляет свои абонентские номера для использования в аферах. Разработка единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Здесь пользователи смогут просматривать и при необходимости отзывать согласия на обработку своих персональных данных, которые они давали ранее. Ограничение распространения сим-карт: теперь их смогут продавать только прямые дилеры — компании с агентским договором с оператором связи. Запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. Эти меры направлены на повышение защиты граждан от действий мошенников и улучшение контроля за распространением сим-карт.
Минцифры разработало третий пакет мер против мошенников. Об этом сообщает ТАСС.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект третьего пакета мер, направленных на борьбу с мошенниками. В него входят следующие инициативы:
- Создание базы данных участников мошеннических схем — тех, кто предоставляет свои абонентские номера для использования в аферах.
- Разработка единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Здесь пользователи смогут просматривать и при необходимости отзывать согласия на обработку своих персональных данных, которые они давали ранее.
- Ограничение распространения сим-карт: теперь их смогут продавать только прямые дилеры — компании с агентским договором с оператором связи.
- Запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом.
- СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи.
Эти меры направлены на повышение защиты граждан от действий мошенников и улучшение контроля за распространением сим-карт.