Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
16°
Чтв, 01
14°
Птн, 02
10°
ЦБ USD 83.56 -0.87 01/10
ЦБ EUR 94.88 -1.18 01/10
Нал. USD 84.21 / 85.00 30/09 18:15
Нал. EUR 97.90 / 98.00 30/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
5 часов назад
402
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
Вчера 15:50
683
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
Вчера 14:54
489
Масштабный проект «Окская стрелка» в Борках: первые этапы благоустройс...
Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки ста...
Вчера 12:40
997
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минцифры разработало третий пакет мер против мошенников
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект третьего пакета мер, направленных на борьбу с мошенниками. В него входят следующие инициативы: Создание базы данных участников мошеннических схем — тех, кто предоставляет свои абонентские номера для использования в аферах. Разработка единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Здесь пользователи смогут просматривать и при необходимости отзывать согласия на обработку своих персональных данных, которые они давали ранее. Ограничение распространения сим-карт: теперь их смогут продавать только прямые дилеры — компании с агентским договором с оператором связи. Запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи. Эти меры направлены на повышение защиты граждан от действий мошенников и улучшение контроля за распространением сим-карт.

Минцифры разработало третий пакет мер против мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало проект третьего пакета мер, направленных на борьбу с мошенниками. В него входят следующие инициативы:

  • Создание базы данных участников мошеннических схем — тех, кто предоставляет свои абонентские номера для использования в аферах.
  • Разработка единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Здесь пользователи смогут просматривать и при необходимости отзывать согласия на обработку своих персональных данных, которые они давали ранее.
  • Ограничение распространения сим-карт: теперь их смогут продавать только прямые дилеры — компании с агентским договором с оператором связи.
  • Запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом.
  • СМС-рассылки будут осуществляться исключительно операторами связи.

Эти меры направлены на повышение защиты граждан от действий мошенников и улучшение контроля за распространением сим-карт.