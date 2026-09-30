КРЭТ представил в Минске новую станцию «ФОРА» для ускоренной зарядки электромобилей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех представил на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» станцию «ФОРА» мощностью 240 кВт для зарядки трех электромобилей.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех представил на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» станцию «ФОРА» мощностью 240 кВт для зарядки трех электромобилей. Новая модификация сокращает время полной зарядки электромобиля до 50 минут, при этом сохраняет компактные габариты.

У новой версии, созданной специалистами Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), усовершенствованная конструкция и внутренняя компоновка, также значительно расширена система безопасности. В частности, станция имеет автоматическую систему пожаротушения и датчики затопления.

Благодаря компактным размерам, ЭЗС не занимает много места, но быстрее обслуживает электромобили. Это особенно важно для городской инфраструктуры, где площадь для установки оборудования зачастую ограничена. Модель рассчитана на одновременную зарядку трех электромобилей, а интеллектуальная система распределяет доступную мощность между подключенными машинами.

«Сегодня КРЭТ установил более 270 электрозарядных станций в 30 регионах Росии — от Калининграда до Владивостока. И мы не останавливаемся на достигнутом. „ФОРА“ 240 кВт — десятая модель в линейке нашего завода, она будет оптимальной с точки зрения производительности и цены», — отметил генеральный директор КРЭТ, член Бюро СоюзМаш России Александр Пан.

Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» проходит с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Минске. Продукцию и разработки представляют более 500 компаний. Экспозиция занимает 20 тыс. квадратных метров. В этом году КРЭТ представил в Минске более 20 экспонатов. Среди них — медицинские изделия, линейка электродвигателей для дронов, а также концепт универсального БПЛА.