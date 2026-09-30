JELAND J6 на полном приводе: откройте для себя загородные приключения и лёгкое бездорожье
Снег, грязь, мокрый асфальт или сложное загородное покрытие — для полноприводного JELAND J6 не существует непредсказуемых обстоятельств. 6 режимов движения позволяют мгновенно адаптировать автомобиль под текущее покрытие, делая каждую поездку предсказуемой и комфортной.
Снег, грязь, мокрый асфальт или сложное загородное покрытие — для полноприводного JELAND J6 не существует непредсказуемых обстоятельств. 6 режимов движения позволяют мгновенно адаптировать автомобиль под текущее покрытие, делая каждую поездку предсказуемой и комфортной.
Полноприводная версия получила 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с., 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа и обновлённое оснащение.
JELAND J6 на полном приводе представлен в комплектации «Престиж». В неё входят новая цифровая приборная панель, более производительная мультимедийная система, панорамная крыша (1,45 м²), алюминиевые литые диски 18″ и многое другое.
Полноприводный JELAND J6 создан с учётом российских условий эксплуатации: оцинкованный кузов, расширенный зимний пакет и возможность установки тягово-сцепного устройства (до 750 кг + рейлинги) делают его готовым как к ежедневным поездкам по городу, так и к путешествиям за его пределы.