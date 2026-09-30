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Эксперт предупредил, что зима в РФ может наступить позже
По его словам, климатическая зима в Центральной России может начаться позже из-за глобального потепления. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля. «Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», — сказал Терешонок.

Эксперт предупредил, что зима в РФ может наступить позже. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, климатическая зима в Центральной России может начаться позже из-за глобального потепления. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля.

«Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», — сказал Терешонок.