Эксперт перечислил признаки поддельных БАДов

Поддельные БАДы можно распознать по внешнему виду упаковки, несоответствию информации и слишком низкой цене. Об этом рассказал «Ленте. ру» руководитель бизнеса Coral Club Константин Хохлов. По его словам, насторожить должны неровные шрифты, криво наклеенная этикетка, несоответствие упаковки официальным фотографиям, отсутствие защиты от вскрытия и неполная информация на русском языке.

Поддельные БАДы можно распознать по внешнему виду упаковки, несоответствию информации и слишком низкой цене. Об этом рассказал «Ленте. ру» руководитель бизнеса Coral Club Константин Хохлов.

По его словам, насторожить должны неровные шрифты, криво наклеенная этикетка, несоответствие упаковки официальным фотографиям, отсутствие защиты от вскрытия и неполная информация на русском языке.

Также подозрительным признаком может быть стертое название бренда в карточке товара. Слишком низкая цена по сравнению с аналогичными продуктами тоже должна насторожить покупателя.

Среди других признаков подделки эксперт назвал отсутствие маркировки «Честный знак». При покупке БАДов он рекомендует обращать внимание на упаковку, информацию о производителе и другие признаки подлинности товара.