ДТП с 14-летним подростком на электросамокате произошло в Рязани
Об этом сообщили в УМВД по региону. ДТП произошло 29 сентября около 15:20 у дома № 49 на Московском шоссе. По предварительным данным, подросток наехал на препятствие, после чего электросамокат опрокинулся. Пострадавший обращался за медицинской помощью. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Рязани 14-летний подросток пострадал при падении с электросамоката. Об этом сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошло 29 сентября около 15:20 у дома № 49 на Московском шоссе.
По предварительным данным, подросток наехал на препятствие, после чего электросамокат опрокинулся. Пострадавший обращался за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.