Для бегового центра ВФЛА в Рязани создадут программу стартов и тренировок

Всероссийская федерация легкой атлетики подготовит для беговых центров, открывающихся в регионах России, программу стартов и тренировок. В число городов, где будут работать такие спортивные объекты, входит и Рязань.
«Действительно, очень важно построить такие площадки, это некая точка сбора для людей. О центрах многие знают, будут приходить. Требуется и программа насыщения. Сейчас как раз над этим работаем, думаю, будет базовая программа стартов и тренировок», — передает ТАСС слова экс-капитана сборной РФ по футболу, амбассадора беговых центров ВФЛА Алексея Смертина.
Председатель ВФЛА Петр Фрадков представил проект создания новой беговой инфраструктуры в России весной 2026 года. В регионах страны откроются свыше 20 беговых центров ВФЛА. В первую очередь — в тех городах, где уже существуют сообщества любителей бега.
«Важна доступность, все это бесплатно. Но в любом случае должны быть организаторы, которые бы заинтересовывали людей, не все же бегут на результат. Бег — это не футбол, где ты играешь за клуб, приходит очень много болельщиков. В беге, скорее, отчетность перед самими собой — сколько я смог и преодолел», — подчеркнул Алексей Смертин.
В беговом центре ВФЛА в Рязани обустроят раздевалки, душевые, залы для тренировок, зоны отдыха и питания. На прилегающей территории предусмотрены беговые дорожки и тренажеры —создаются все условия для занятий спортом.
Проект реализуется при финансовой поддержке АНО «Евразия», осуществляющей свою деятельность на частные средства. Во Владикавказе, Оренбурге, Твери и Ставрополе уже открылись первые беговые центры ВФЛА.
Источник: пресс-служба ВФЛА