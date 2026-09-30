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Для бегового центра ВФЛА в Рязани создадут программу стартов и тренировок
ВФЛА подготовит программу стартов и тренировок для более чем 20 беговых центров, которые откроются в регионах России. Среди городов — Рязань. Занятия будут бесплатными, а организаторы помогут привлечь к бегу людей разного уровня подготовки, сообщил амбассадор проекта Алексей Смертин. В Рязанском центре оборудуют раздевалки, душевые, тренировочные залы, зоны отдыха и питания, а на прилегающей территории — беговые дорожки и тренажеры. Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия». Первые центры уже открылись во Владикавказе, Оренбурге, Твери и Ставрополе.

Всероссийская федерация легкой атлетики подготовит для беговых центров, открывающихся в регионах России, программу стартов и тренировок. В число городов, где будут работать такие спортивные объекты, входит и Рязань.

«Действительно, очень важно построить такие площадки, это некая точка сбора для людей. О центрах многие знают, будут приходить. Требуется и программа насыщения. Сейчас как раз над этим работаем, думаю, будет базовая программа стартов и тренировок», — передает ТАСС слова экс-капитана сборной РФ по футболу, амбассадора беговых центров ВФЛА Алексея Смертина.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков представил проект создания новой беговой инфраструктуры в России весной 2026 года. В регионах страны откроются свыше 20 беговых центров ВФЛА. В первую очередь — в тех городах, где уже существуют сообщества любителей бега.

«Важна доступность, все это бесплатно. Но в любом случае должны быть организаторы, которые бы заинтересовывали людей, не все же бегут на результат. Бег — это не футбол, где ты играешь за клуб, приходит очень много болельщиков. В беге, скорее, отчетность перед самими собой — сколько я смог и преодолел», — подчеркнул Алексей Смертин.

В беговом центре ВФЛА в Рязани обустроят раздевалки, душевые, залы для тренировок, зоны отдыха и питания. На прилегающей территории предусмотрены беговые дорожки и тренажеры —создаются все условия для занятий спортом.

Проект реализуется при финансовой поддержке АНО «Евразия», осуществляющей свою деятельность на частные средства. Во Владикавказе, Оренбурге, Твери и Ставрополе уже открылись первые беговые центры ВФЛА.

Источник: пресс-служба ВФЛА