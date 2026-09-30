ЦБ опустил курс доллара ниже 84 рублей впервые с августа
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 1 октября. Доллар впервые с конца августа опустился ниже 84 рублей. Курс доллара снизился на 87 копеек, до 83,56 рубля. В последний раз он находился ниже отметки в 84 рубля 25 августа. Евро подешевел на 1,18 рубля, до 94,88 рубля. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 12,47 рубля.
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 1 октября. Доллар впервые с конца августа опустился ниже 84 рублей.
Курс доллара снизился на 87 копеек, до 83,56 рубля. В последний раз он находился ниже отметки в 84 рубля 25 августа. Евро подешевел на 1,18 рубля, до 94,88 рубля. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 12,47 рубля.
Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.