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78% рязанцев доверяют своим коллегам на работе
78% работающих рязанцев в той или иной степени доверяют своим коллегам. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 10-23 сентября. Работодателю доверяют 67% опрошенных, непосредственному руководителю — 66%. Среди директоров и руководителей 80% доверяют своей команде. Женщины чаще мужчин доверяют работодателю и руководству. На компанию рассчитывают 70% рязанок против 64% мужчин, на руководство — 69% против 63%.

78% работающих рязанцев в той или иной степени доверяют своим коллегам. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 10-23 сентября.

Работодателю доверяют 67% опрошенных, непосредственному руководителю — 66%. Среди директоров и руководителей 80% доверяют своей команде.

Женщины чаще мужчин доверяют работодателю и руководству. На компанию рассчитывают 70% рязанок против 64% мужчин, на руководство — 69% против 63%.

При этом женщины чаще демонстрируют полное доверие коллегам и начальству. Абсолютно уверены в сослуживцах 33% рязанок против 22% мужчин, в руководителе — 33% против 21%.