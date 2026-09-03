Власти ответили на жалобы рязанцев об отсутствии роддомов в округах

Комментарии опубликованы в соцсетях. Рязанцы пожаловались на отсутствие роддома в Скопине. В региональном минздраве отреагировали, рассказав, что в районных больницах работают женские консультации и ургентные залы для принятия экстренных родов. «Будущих рожениц заблаговременно госпитализируют в Перинатальный центр, чтобы мамы и новорожденные могли получить многофункциональную медицинскую помощь», — подчеркнули в министерстве.

Власти ответили на жалобы рязанцев об отсутствии роддомов в округах Рязанской области. Комментарии опубликованы в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на отсутствие роддома в Скопине. В региональном минздраве отреагировали, рассказав, что в районных больницах работают женские консультации и ургентные залы для принятия экстренных родов.

«Будущих рожениц заблаговременно госпитализируют в Перинатальный центр, чтобы мамы и новорожденные могли получить многофункциональную медицинскую помощь», — подчеркнули в министерстве.

Ранее министр здравоохранения Александр Пшенников заявлял: «У каждой медицинской организации есть своя пропускная способность и вот роддомов должно быть столько, сколько в регионе рожают. Вот будет больше [родов] - будет больше роддомов. Поэтому здесь избыточно их содержать. Да это нигде не надо. Зачем нам избыточная площадь? Зачем отапливать воздух? Пропускная способность Перинатального центра достаточная, чтобы родоразрешать весь регион, и еще есть запас».