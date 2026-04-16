Власти заявили, что открытие новых роддомов не планируют — рязанки мало рожают

Власти заявили, что открытие новых роддомов в Рязанской области не планируют из-за того, что два существующих справляются с количеством родов в регионе. Об этом сказал министр здравоохранения Александр Пшенников на своем публичном отчете 16 апреля.

Журналист РЗН. Инфо задала вопрос, упомянув, что рязанок часто ругают из-за поездок в Коломну для родов, но при этом для того, чтобы добраться до роддома жительницам некоторых округов, приходится проезжать 260 километров.

«Во первых, мы женщин не ругаем. Кто их ругает — я не знаю. Мы наоборот создаем им условия и даем право выбрать, в честной конкуренции показать, что мы лучше. Неважно с кем мы будем себя сравнивать… рязанки это поняли и охотно начали это признавать.

У каждой медицинской организации есть своя пропускная способность и вот роддомов должно быть столько, сколько в регионе рожают. Вот будет больше [родов] - будет больше роддомов. Поэтому здесь избыточно их содержать. Да это нигде не надо. Зачем нам избыточная площадь? Зачем отапливать воздух? Пропускная способность Перинатального центра достаточная, чтобы родоразрешать весь регион, и еще есть запас», — заявил Александр Пшенников.