В Скопинском округе появился новый школьный маршрут
Отмечается, что теперь учащиеся школы № 4 из деревни Ивановка добираются до учебного заведения на специально организованном транспорте. Маршрут введен с начала учебного года.
В Скопинском округе появился новый школьный маршрут. Об этом сообщил глава муниципального образования Михаил Ромодин.
Отмечается, что теперь учащиеся школы № 4 из деревни Ивановка добираются до учебного заведения на специально организованном транспорте.
Маршрут введен с начала учебного года.
Ранее для четырёх школ в Скопинском округе приобрели новые легковушки.
Фото: Telegram-канал Михаила Ромодина.