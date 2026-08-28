Для четырёх школ в Рязанской области приобрели новые автомобили Lada

По его словам, муниципалитет приобрёл четыре легковых автомобиля для нужд учебных заведений. Новые машины направлены в Корневскую, Чулковскую, Горловскую школы и ООШ № 5. «Такой транспорт необходим им для решения самых разных повседневных задач: от участия педагогов в мероприятиях и совещаниях до хозяйственных вопросов и организации поездок», — написал Ромодин.

Для четырёх школ в Скопинском округе приобрели новые легковушки. Об этом 28 августа сообщил глава округа Михаил Ромодин.

По его словам, муниципалитет приобрёл четыре легковых автомобиля для нужд учебных заведений. Новые машины направлены в Корневскую, Чулковскую, Горловскую школы и ООШ № 5.

«Такой транспорт необходим им для решения самых разных повседневных задач: от участия педагогов в мероприятиях и совещаниях до хозяйственных вопросов и организации поездок», — написал Ромодин.

Фото: Telegram-канал Михаила Ромодина.