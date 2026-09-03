В Рязани внесли изменения в порядок выплаты компенсаций жертвам терактов

Правительство Рязани внесло изменения в порядок выплат пострадавшим от терактов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Рязанские ведомости». Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить выплату только при условии, что они зарегистрированы и состоят на налоговом учете на территории Рязанской области. Кроме того, в документе сказано, что компенсацию можно получить единожды.

Правительство Рязани внесло изменения в порядок выплат пострадавшим от терактов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Рязанские ведомости».

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить выплату только при условии, что они зарегистрированы и состоят на налоговом учете на территории Рязанской области. Кроме того, в документе сказано, что компенсацию можно получить единожды.

Для физических лиц введено обязательное предоставление копии всех страниц паспорта.

Если не подтверждены сведения о праве собственности на недвижимость данными из системы межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ, вероятность отказа увеличивается.

Напомним, выплаты утвердили после теракта 15 мая, в котором пострадало больше двадцати человек. Для их получения требовался паспорт, документы, подтверждающие родство или статус потерпевшего по уголовному делу, а при наличии — заключение медэкспертизы о степени вреда здоровью. Уполномоченные органы самостоятельно запрашивали часть сведений через систему межведомственного взаимодействия.