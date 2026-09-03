Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
22°
Сбт, 05
19°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 86.89 -0.11 04/09
ЦБ EUR 100.6 -0.23 04/09
Нал. USD 87.00 / 87.50 04/09 10:55
Нал. EUR 102.00 / 101.69 04/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
Вчера 13:32
1 566
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
2 сентября 2026 16:20
2 145
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 856
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 274
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани появился новый светофор
Новый светофор установили на пересечении 7‑го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта. По данным мэрии, на участке обустроили новые пешеходные переходы с подходами к ним, установили обзорные камеры и детекторы транспортных средств. Светофор подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением. Как объяснили в ведомстве, его установка была необходима из‑за большого количества социальных объектов в районе, в частности Академии единоборств и футбольного манежа. Рядом ведётся строительство школы «Лидер» и детского сада. Также там расположен крупный жилой комплекс. Отмечается, что работы завершили раньше срока.

В Рязани появился новый светофор. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии.

Новый светофор установили на пересечении 7‑го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта. По данным мэрии, на участке обустроили новые пешеходные переходы с подходами к ним, установили обзорные камеры и детекторы транспортных средств. Светофор подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением.

Как объяснили в ведомстве, его установка была необходима из‑за большого количества социальных объектов в районе, в частности Академии единоборств и футбольного манежа. Рядом строят школу «Лидер» и детский сад. Также там расположен крупный жилой комплекс.

Отмечается, что работы завершили раньше срока.

Напомним, о планах установить светофор на этом участке дороги власти говорили в декабре 2025 года.