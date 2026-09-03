В Рязани появился новый светофор. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии.
Новый светофор установили на пересечении 7‑го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта. По данным мэрии, на участке обустроили новые пешеходные переходы с подходами к ним, установили обзорные камеры и детекторы транспортных средств. Светофор подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением.
Как объяснили в ведомстве, его установка была необходима из‑за большого количества социальных объектов в районе, в частности Академии единоборств и футбольного манежа. Рядом строят школу «Лидер» и детский сад. Также там расположен крупный жилой комплекс.
Отмечается, что работы завершили раньше срока.
Напомним, о планах установить светофор на этом участке дороги власти говорили в декабре 2025 года.