В Рязани в 2026 году появится новый светофор на улице Мервинской

В 2026 году в Рязани появится новый светофор на перекрестке улиц Мервинской и 7-го Мервинского проезда. Об этом 23 декабря на заседании регионального правительства сообщил замглавы администрации Дмитрий Лощинин.

По словам чиновника, выбор места установки основывается на данных аварийности.

Аналогичным образом выбрали и участок на пересечении 9-й линии и улицы Ленинского Комсомола: там светофор уже запущен в работу, но благоустройство продолжается — планируется установка видеокамер и датчиков транспортного потока. Завершить все работы намерены к 22 июня 2026 года.