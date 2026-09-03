В ГЖИ сообщили о готовности многоквартирных домов Рязанской области к зиме

В Рязани продолжается работа комиссии по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону. 3 сентября 2026 года в ходе работы комиссии при администрации города были подписаны акты готовности для нескольких управляющих компаний, включая ООО «УК «ЛАЙТ СИТИ», ООО «ЖЭУ № 11 НА БИРЮЗОВА», ООО «ЖКХ — ГАРАНТ» и другие. Также акты готовности подписаны для девяти товариществ собственников жилья (ТСЖ). Кроме того, в муниципальных образованиях региона были подписаны акты готовности управляющих организаций в Захаровском, Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Старожиловском, Чучковском, Александро-Невском и Ряжском районах. Работа комиссии продолжается во всех муниципалитетах области.

В Рязани продолжается работа комиссии по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону.

3 сентября 2026 года в ходе работы комиссии при администрации города были подписаны акты готовности для нескольких управляющих компаний, включая ООО «УК «ЛАЙТ СИТИ», ООО «ЖЭУ № 11 НА БИРЮЗОВА», ООО «ЖКХ — ГАРАНТ» и другие. Также акты готовности подписаны для девяти товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Кроме того, в муниципальных образованиях региона были подписаны акты готовности управляющих организаций в Захаровском, Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Старожиловском, Чучковском, Александро-Невском и Ряжском районах. Работа комиссии продолжается во всех муниципалитетах области.

Ранее министр ТЭК и ЖКХ сообщил, что в Пронском округе могут не успеть подготовиться к отопительному сезону.