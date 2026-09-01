Министр ТЭК и ЖКХ: в Пронском округе могут не успеть подготовиться к отопительному сезону

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост заявил, что в Пронском округе могут не успеть подготовиться к отопительному сезону. Он сообщил, что в Пронском округе существуют прямые риски из-за низкого процента замены тепловых сетей в Новомичуринске. Ожидается, что Ростехнадзор напишет акт с замечаниями. В остальных округах работы продолжаются, сложности планируют устранить к началу отопительного периода.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост заявил, что в Пронском округе могут не успеть подготовиться к отопительному сезону. Об этом он сказал на заседании правительства Рязанской области 1 сентября.

В Рязани по проекту отремонтировали три участка магистральных сетей общей протяженностью более шести километров, отметил мэр Борис Ясинский. Работы на улицах Садовой и Попова завершены, на улице Новоселов — задержка, но рисков нет, работы держат на контроле. Строительство тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой идет по графику с завершением до декабря 2027 года. Всего отремонтировали более 12 километров тепловых сетей, опрессовали 82% сетей, подготовили 204 учреждения социальной сферы.

К зиме в регионе должны подготовить более 4700 многоквартирных домов, 1574 объекта социальной сферы и 166 центральных тепловых пунктов. Акты готовности для МКД должны оформить до 10 сентября, но в ряде муниципалитетов есть задержки.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост сообщил, что в Пронском округе существуют прямые риски из-за низкого процента замены тепловых сетей в Новомичуринске. Ожидается, что Ростехнадзор напишет акт с замечаниями. В остальных округах работы продолжаются, сложности планируют устранить к началу отопительного периода.