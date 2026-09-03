Суд вынес приговор рязанцу за гибель рабочего

С 2025 года он руководил строительно-монтажным участком на объекте субподрядчика — многоквартирном доме в районе улицы Бобкова во Владимире. Будучи ответственным за безопасность, обвиняемый допустил к высотным работам подсобного рабочего 2002 года рождения, не имеющего профильного обучения, и не обеспечил должное место для крепления страховочных тросов. Инцидент произошел 1 мая 2026 года, когда на 17-м этаже иностранный гражданин потерял равновесие и разбился. Суд назначил руководителю 1 год и 6 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься строительством на аналогичный срок. Семья погибшего получила компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

Суд вынес обвинительный приговор рязанцу, признанному виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло смерть человека. Об этом пишет МК.

Следователи регионального управления СК России собрали достаточные доказательства, чтобы установить вину 32-летнего мужчины.

С 2025 года он руководил строительно-монтажным участком на объекте субподрядчика — многоквартирном доме в районе улицы Бобкова во Владимире. Будучи ответственным за безопасность, обвиняемый допустил к высотным работам подсобного рабочего 2002 года рождения, не имеющего профильного обучения, и не обеспечил должное место для крепления страховочных тросов.

Инцидент произошел 1 мая 2026 года, когда на 17-м этаже иностранный гражданин потерял равновесие и разбился.

Суд назначил руководителю 1 год и 6 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься строительством на аналогичный срок. Семья погибшего получила компенсацию в размере 700 тысяч рублей.