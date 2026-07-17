Рязанцу предъявили обвинение за гибель рабочего на стройке во Владимире

Во Владимире следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему начальнику строительно-монтажного участка из Рязани за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть рабочего. Инцидент произошел 1 мая 2026 года на стройке многоквартирного дома: 23-летний подсобный рабочий упал с 17-го этажа без страховочного троса и разбился насмерть. Следствие выяснило, что обвиняемый допустил рабочего к высоте, хотя это не входило в его обязанности и он не проходил профильного обучения. Обвиняемый признал свою вину, следователи допросили других рабочих и изучили документацию.

Во Владимире следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему жителю Рязани, начальнику строительно-монтажного участка, по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает ведомство.

Инцидент произошел 1 мая 2026 года на стройке многоквартирного дома у улицы Бобкова. Субподрядчик индивидуального предпринимателя сдал объект в эксплуатацию с грубыми нарушениями: 23-летний подсобный рабочий из ближнего зарубежья упал с 17-го этажа во время уплотнения бетона без страховочного троса и разбился насмерть.

Следствие установило, что к высоте рабочего допустил лично обвиняемый, хотя его обязанности не включали такие задачи и профильного обучения он не проходил. Вместо обеспечения безопасности, прораб не определил место для установки анкерного устройства.

Обвиняемый признал свою вину. Следователи уже допросили других рабочих, представителей фирм и специалистов, а также изучили всю документацию объекта.