Рязанцу предъявили обвинение за гибель рабочего на стройке во Владимире

Во Владимире следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему жителю Рязани, начальнику строительно-монтажного участка, по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает ведомство.
Инцидент произошел 1 мая 2026 года на стройке многоквартирного дома у улицы Бобкова. Субподрядчик индивидуального предпринимателя сдал объект в эксплуатацию с грубыми нарушениями: 23-летний подсобный рабочий из ближнего зарубежья упал с 17-го этажа во время уплотнения бетона без страховочного троса и разбился насмерть.
Следствие установило, что к высоте рабочего допустил лично обвиняемый, хотя его обязанности не включали такие задачи и профильного обучения он не проходил. Вместо обеспечения безопасности, прораб не определил место для установки анкерного устройства.
Обвиняемый признал свою вину. Следователи уже допросили других рабочих, представителей фирм и специалистов, а также изучили всю документацию объекта.