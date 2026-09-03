Путин раскрыл ежемесячные потери ВСУ в зоне СВО

По словам президента, ВСУ ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. Он указал, что количество потерь у Украины значительно превышает число тех, кого принудительно отправили на фронт и вернули из госпиталей. Путин добавил, что с каждым месяцем этот разрыв увеличивается. Ранее он оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине. м

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) раскрыл ежемесячные потери ВСУ в зоне СВО. Об этом 3 сентября сообщило ИА «Регнум».

По словам президента, ВСУ ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. Он указал, что количество потерь у Украины значительно превышает число тех, кого принудительно отправили на фронт и вернули из госпиталей.

Путин добавил, что с каждым месяцем этот разрыв увеличивается.

Ранее он оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине.