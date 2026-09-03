Опубликованы кадры с места ДТП, в котором пострадала 16-летняя рязанка
Напомним, авария произошла 1 сентября в селе Подвязье Рязанского округа. 18-летний рязанец, управляя «Ладой Приорой», столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф». В результате ДТП пострадала пассажир отечественного авто — 16-летняя девушка. Полиция проводит проверку.
Опубликованы кадры с места ДТП, в котором пострадала 16-летняя рязанка. Кадры публикует региональная ГАИ.
Напомним, авария произошла 1 сентября в селе Подвязье Рязанского округа. 18-летний рязанец, управляя «Ладой Приорой», столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф».
В результате ДТП пострадала пассажир отечественного авто — 16-летняя девушка.
Полиция проводит проверку.