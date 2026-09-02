В ДТП под Рязанью пострадала подросток
По предварительной информации, 18-летний рязанец, управляя «Ладой Приорой», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф». В результате ДТП пассажир отечественного авто — 16-летняя девушка обращалась за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ГАИ.
1 сентября в ДТП в селе Подвязье Рязанского округа пострадала подросток. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
По предварительной информации, 18-летний рязанец, управляя «Ладой Приорой», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф».
В результате ДТП пассажир отечественного авто — 16-летняя девушка обращалась за медицинской помощью.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ГАИ.
Фото ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району взято с сайта ИД «Пресса».