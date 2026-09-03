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65-летняя рязанка фиктивно прописала в квартире 13 мигрантов
Установлено, что женщина фиктивно прописала уроженцев стран Средней Азии и Латинской Америки в возрасте от 20 до 66 лет в квартире на улице Великанова. Отмечается, что злоумышленница подготавливала необходимые документы и передавала их в МФЦ. За фиктивную прописку иностранцы платили рязанке от двух до трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается. Уточняется, что ранее рязанка уже привлекалась к уголовной ответственности по этой статье.

65-летняя рязанка фиктивно прописала в квартире 13 мигрантов. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что женщина фиктивно прописала уроженцев стран Средней Азии и Латинской Америки в возрасте от 20 до 66 лет в квартире на улице Великанова. Отмечается, что злоумышленница подготавливала необходимые документы и передавала их в МФЦ.

За фиктивную прописку иностранцы платили рязанке от двух до трех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

Уточняется, что ранее рязанка уже привлекалась к уголовной ответственности по этой статье. В 2024 году она прописала в квартире одного иностранца.