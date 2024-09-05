Пожилая рязанка фиктивно прописала мигранта в своей квартире

На женщину в полицию пожаловались соседи.

Пожилая рязанка фиктивно прописала мигранта в своей квартире. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил пресс-служба УМВД по региону.

Жители улицы Великанова пожаловались наряду ППС, что одна из жительниц ближайшего дома, возможно, оформила по своему адресу иностранца. Соседи заметили визит в дом незнакомого гражданина.

Правоохранители проверили информацию и установили, что в квартире 62-летней рязанки поставлен на учет 30-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Фактически он проживал по другому адресу.

Патрульные передали сведения участковым, которые зафиксировали нарушение миграционного законодательства. Выяснилось, что ранее эту женщину осудили за аналогичное преступление.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.