Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
15°
Срд, 30
16°
Чтв, 01
14°
ЦБ USD 84.41 0.07 29/09
ЦБ EUR 96.25 0.38 29/09
Нал. USD 85.40 / 85.70 29/09 11:25
Нал. EUR 98.50 / 98.80 29/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменилось в жизни россиян за неделю после выборов в Госдуму
Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов...
Вчера 14:22
953
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
4 169
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
1 108
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
7 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жителям Рязани и области назвали дату начала отопительного сезона
В Рязани 1 октября стартует отопительный сезон, сообщили в администрации города. Тепло будут поэтапно подавать в социальные учреждения и жилые дома от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Отопление будут запускать по утверждённому графику во взаимодействии с управляющими компаниями. Это позволит обеспечить равномерную подачу тепла по всему городу. В Ряжском округе отопительный сезон также начнётся 1 октября. Тепло в дома могут подавать постепенно: системе потребуется время, чтобы прогреться. Об этом сообщили в райадминистрации. В Сасовском округе тепло начнут подавать раньше — 29 сентября его включат в учреждениях социальной сферы. С 1 октября отопление появится и в жилых домах.

В Рязани 1 октября стартует отопительный сезон, сообщили в администрации города.

Тепло будут поэтапно подавать в социальные учреждения и жилые дома от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Отопление будут запускать по утверждённому графику во взаимодействии с управляющими компаниями. Это позволит обеспечить равномерную подачу тепла по всему городу.

В Ряжском округе отопительный сезон также начнётся 1 октября. Тепло в дома могут подавать постепенно: системе потребуется время, чтобы прогреться. Об этом сообщили в райадминистрации.

В Сасовском округе тепло начнут подавать раньше — 29 сентября его включат в учреждениях социальной сферы. С 1 октября отопление появится и в жилых домах.