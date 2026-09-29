Жителям Рязани и области назвали дату начала отопительного сезона

В Рязани 1 октября стартует отопительный сезон, сообщили в администрации города. Тепло будут поэтапно подавать в социальные учреждения и жилые дома от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Отопление будут запускать по утверждённому графику во взаимодействии с управляющими компаниями. Это позволит обеспечить равномерную подачу тепла по всему городу. В Ряжском округе отопительный сезон также начнётся 1 октября. Тепло в дома могут подавать постепенно: системе потребуется время, чтобы прогреться. Об этом сообщили в райадминистрации. В Сасовском округе тепло начнут подавать раньше — 29 сентября его включат в учреждениях социальной сферы. С 1 октября отопление появится и в жилых домах.

В Рязани 1 октября стартует отопительный сезон, сообщили в администрации города.

Тепло будут поэтапно подавать в социальные учреждения и жилые дома от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Отопление будут запускать по утверждённому графику во взаимодействии с управляющими компаниями. Это позволит обеспечить равномерную подачу тепла по всему городу.

В Ряжском округе отопительный сезон также начнётся 1 октября. Тепло в дома могут подавать постепенно: системе потребуется время, чтобы прогреться. Об этом сообщили в райадминистрации.

В Сасовском округе тепло начнут подавать раньше — 29 сентября его включат в учреждениях социальной сферы. С 1 октября отопление появится и в жилых домах.