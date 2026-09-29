Жители Шилова пожаловались на открытый канализационный люк

Жители рабочего поселка Шилово пожаловались на открытый канализационный люк и оконные проемы на канализационной насосной станции между домами № 33 и № 35 на улице Липаткина. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. По словам авторов публикации, рядом с объектом проходят жители поселка и бегают дети. Они считают, что открытый люк и проемы создают опасность для людей.

Жители рабочего поселка Шилово пожаловались на открытый канализационный люк и оконные проемы на канализационной насосной станции между домами № 33 и № 35 на улице Липаткина. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

По словам авторов публикации, рядом с объектом проходят жители поселка и бегают дети. Они считают, что открытый люк и проемы создают опасность для людей.

Местные жители также выразили недовольство отсутствием, по их мнению, оперативной реакции со стороны ответственных и надзорных органов.