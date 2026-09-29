Вылетевшую в кювет фуру заметили в Рязанской области
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП заметили на дороге между деревней Кельцы и поселком Передельцы Рязанского округа. На кадрах видно также видно стоящую рядом с включенным аварийным сигналом вторую фуру. Информации о пострадавших пока нет.
Фура вылетела в кювет в Рязанской области. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП заметили на дороге между деревней Кельцы и поселком Передельцы Рязанского округа.
На кадрах видно также видно стоящую рядом с включенным аварийным сигналом вторую фуру.
Информации о пострадавших пока нет.