Вслед за OMODA C5: флагман OMODA C7 пополнил реестр автомобилей для такси

Автомобильный бренд OMODA объявляет о включении нового кроссовера OMODA C7 в официальный перечень транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси.

Автомобильный бренд OMODA объявляет о включении нового кроссовера OMODA C7 в официальный перечень транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси.

Согласно классификации агрегаторов, стильная и технологичная новинка может использоваться в престижном тарифе «Комфорт+» на всей территории России.

OMODA C7 стал второй моделью марки, пополнившей реестр Минпромторга РФ: ранее, в мае 2026 года, в список для работы в такси был успешно включен бестселлер бренда — фастбэк-кроссовер OMODA C5. Расширение модельного ряда в корпоративном сегменте открывает новые возможности для обновления таксопарков современными и надежными автомобилями.

Премиальный комфорт для пассажиров

OMODA C7 идеально соответствует стандартам тарифа «Комфорт+». Автомобиль гармонично сочетает элегантность купе с функциональностью и простором кроссовера. Качественные материалы отделки, высокий уровень шумоизоляции и панорамная крыша создают в салоне атмосферу премиального уровня.

Особое внимание уделено эргономике: мягкие сиденья с рельефной боковой поддержкой, вдохновленные геймерскими креслами, отлично распределяют нагрузку и снижают усталость. Для максимального удобства в любых климатических условиях кресла оснащены не только функцией обогрева, но и вентиляцией.

Удобство для водителя такси

Рабочее место водителя в OMODA C7 задает новый стандарт в классе. В плотном городском потоке и тесных дворах водителю помогает система панорамного обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», а также расширенный комплекс электронных ассистентов (ADAS).

Под капотом кроссовера установлен эффективный турбированный двигатель 1.6T мощностью 150 л. с. в паре с быстрой 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (DCT7). Такая связка обеспечивает отличную динамику и высокую топливную экономичность, что критически важно для коммерческой эксплуатации: расход в смешанном цикле не превышает 7,5 л/100 км. Для уверенной работы в любых погодных условиях кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS.

Познакомиться с модельным рядом OMODA: