Ветеранских званий удостоены 66 работников Рязанского приборного завода

На Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) чествовали ветеранов труда предприятия. Среди них — рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители.

На Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) чествовали ветеранов труда предприятия. Среди них — рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители.

В торжественной обстановке ветеранские удостоверения заводчанам вручил директор по производству ГРПЗ Михаил Ларин. Он обратился к собравшимся: «Уважаемые ветераны, за вашими плечами большой созидательный путь, вы много лет трудитесь верой и правдой, отдаете свои знания, опыт, силы и энергию нашему предприятию, и мы ценим ваш значимый вклад в его развитие. Я думаю, вы не раз вспоминали тот день, когда впервые пришли на завод и начали постигать азы своей профессии. А сегодня все вы играете важную роль в воспитании нашего молодого поколения: показываете пример верного служения своему делу, делитесь секретами мастерства и приобщаете молодых коллег к нашим богатым традициям. Своим доблестным трудом, высоким профессионализмом, основательным подходом к решению сложнейших производственных задач вы продолжаете вписывать славные страницы в летопись Рязанского приборного завода».

Он поблагодарил ветеранов за многолетний доблестный труд и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Ветеранами труда завода стали 59 человек, Заслуженными ветеранами труда завода — 7 заводчан.

Ходатайства от подразделений о присвоении званий работникам дважды в год рассматривает Совет ветеранов ГРПЗ. Ветеранам труда завода объявляется благодарность и начисляется премия. Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными часами, премией, получают ежемесячную доплату, а их имена заносятся в заводскую Книгу почета.