Ветеран труда из Рыбного отметил 96-летие

В городе Рыбное свой 96-й день рождения отметил ветеран труда Николай Агафонов. На протяжении всей жизни он работал крановщиком на железной дороге в локомотивном депо Рязань-2. С юбилеем ветерана поздравил председатель совета ветеранов округа Михаил Букин. Он передал Николаю Андреевичу поздравление от президента и вручил памятный подарок.

Ветеран труда из Рыбного отметил 96-летие. Об этом сообщает администрация Рыбновского округа.

В городе Рыбное свой 96-й день рождения отметил ветеран труда Николай Агафонов. На протяжении всей жизни он работал крановщиком на железной дороге в локомотивном депо Рязань-2.

С юбилеем ветерана поздравил председатель совета ветеранов округа Михаил Букин. Он передал Николаю Андреевичу поздравление от президента и вручил памятный подарок.