Ветеран труда из Рыбного отметил 96-летие
В городе Рыбное свой 96-й день рождения отметил ветеран труда Николай Агафонов. На протяжении всей жизни он работал крановщиком на железной дороге в локомотивном депо Рязань-2. С юбилеем ветерана поздравил председатель совета ветеранов округа Михаил Букин. Он передал Николаю Андреевичу поздравление от президента и вручил памятный подарок.
Ветеран труда из Рыбного отметил 96-летие. Об этом сообщает администрация Рыбновского округа.
В городе Рыбное свой 96-й день рождения отметил ветеран труда Николай Агафонов. На протяжении всей жизни он работал крановщиком на железной дороге в локомотивном депо Рязань-2.
С юбилеем ветерана поздравил председатель совета ветеранов округа Михаил Букин. Он передал Николаю Андреевичу поздравление от президента и вручил памятный подарок.