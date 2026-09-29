В Ярославской области пожар на заводе с петардами унес жизни 14 человек

В Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники, погибли 14 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Пожар произошел 28 сентября в двух зданиях предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. По данным МЧС, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Пожар полностью потушили.

В Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники, погибли 14 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Пожар произошел 28 сентября в двух зданиях предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. По данным МЧС, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Пожар полностью потушили.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Также задержан гендиректор предприятия.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара, назначены экспертизы. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

На территории предприятия продолжается работа специалистов. Власти Ярославской области также сообщили о помощи семьям погибших и пострадавшей.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.