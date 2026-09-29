В Спасском округе 30 сентября закроют наплавной мост через Оку

В Спасском округе 30 сентября временно приостановят движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица. Об этом сообщили в Троицком отделе Спасского округа. Переправу закроют для транспорта с 10:00 до 14:00 по техническим причинам. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута и не использовать переправу в указанное время.

В Спасском округе 30 сентября временно приостановят движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица. Об этом сообщили в Троицком отделе Спасского округа.

Переправу закроют для транспорта с 10:00 до 14:00 по техническим причинам.

Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута и не использовать переправу в указанное время.