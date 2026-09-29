В Сасове начали благоустройство нового пешеходного пространства

Благоустройство начали в микрорайоне Северный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». «Завершили первый этап благоустройства: убрали мусор и заросли, поправили рельеф, сделали дорожки. Обустроили площадку для отдыха, озеленили территорию и установили новые фонари. В следующем году работы продолжим: расширим зону отдыха, установим лавочки, урны и арт-объекты», — отметил Малков. Новое пешеходное пространство свяжет парк 40-летия ВЛКСМ и индустриальный парк «ПодЗавод».