В Рязанской области заметили ДТП, на месте работает ДПС

В Касимове произошло ДТП. Об этом рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, аварию заметили на улице Володарского, рядом с магазином «Бригадир». Судя по кадрам, на месте работали сотрудники ДПС. Остальные подробности пока неизвестны.