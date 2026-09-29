В Рязанской области за сутки поймали одного пьяного водителя

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили один факт управления транспортом в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 19 369 нарушений правил дорожного движения. За сутки в регионе зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и шесть получили травмы. Еще 59 аварий привели только к материальному ущербу.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили один факт управления транспортом в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 19 369 нарушений правил дорожного движения.

За сутки в регионе зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и шесть получили травмы. Еще 59 аварий привели только к материальному ущербу.