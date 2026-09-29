В Рязанской области волонтеры очистили 35 километров речных берегов

Министр природопользования региона Александр Новиков поделился итогами экологических уборочных кампаний на заседании правительства во вторник, 29 сентября. По словам министра, в Рязанской области провели 71 субботник. К делу присоединились более тысячи добровольцев, которые навели порядок на 35 километрах берегов Оки, Шачи, Плетенки, Вожи, Цны, Рановы и других рек. Весь собранный мусор вывезли на полигоны — это 83 кубометра отходов. Самая активная фаза пришлась на лето. Так, в июле добровольцы убирали берег Оки: только с одного километра территории вывезли больше 70 мешков с мусором.

Министр природопользования региона Александр Новиков поделился итогами экологических уборочных кампаний на заседании правительства во вторник, 29 сентября.

По словам министра, в Рязанской области провели 71 субботник. К делу присоединились более тысячи добровольцев, которые навели порядок на 35 километрах берегов Оки, Шачи, Плетенки, Вожи, Цны, Рановы и других рек. Весь собранный мусор вывезли на полигоны — это 83 кубометра отходов.

Самая активная фаза пришлась на лето. Так, в июле добровольцы убирали берег Оки: только с одного километра территории вывезли больше 70 мешков с мусором.

Акция «Вода России» продлится до конца октября, и до этого времени пройдут еще несколько субботников на берегах Оки в окрестностях Рязани.

Экоинициатива «Вода России» входит в нацпроект «Экологическое благополучие».